مقتل 3 أشخاص بهجمات إرهابية في بوركينا فاسو

قتل ثلاثة أشخاص في قرية في شمال ​بوركينا فاسو​ في اعتداء يحمل بصمات المتمردين الإرهابيين، على ما أفاد مسؤولون. وقال مسؤول أمني "هاجم أربعة مسلحين على دراجات بخارية قرية كوراو في اعتداء أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين".

بدوره، قال مسؤول محلي إن "الضحايا تم إعدامهم ما تسبب في ذعر كبير في القرية، مضيفا أن الهجوم نفذه "ارهابيون مشتبه بهم".

وتواجه بوركينا فاسو، المستعمرة الفرنسية السابقة التي تعد أحد أفقر دول ​العالم​، هجمات إرهابية منذ أربعة أعوام، خصوصا في شمال البلاد وشرقها، وقد أوقعت أكثر من 500 قتيل.

​​​​​​وتركزت الهجمات بداية في شمال البلاد، ثم توسعت إلى مناطق أخرى مثل الشرق المحاذي لتوغو وبنين، والذي بات ثاني منطقة كبرى تعاني من انعدام ​الأمن​.