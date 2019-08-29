بيدرسون: أضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة اللجنة الدستورية السورية

كشف المبعوث الأممي الخاص إلى ​سوريا​، غير بيدرسون، أنه يضع اللمسات الأخيرة لتشكيل لجنة مناقشة ​الدستور السوري​، تماشياً مع القرار الدولي رقم 2254.

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