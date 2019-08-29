الجمهورية: الرئيس عون يعمل على بلورة خطة إنقاذية لطرحها في الاجتماع الاقتصادي

علمت "الجمهورية" انّ ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ وعشيّة اجتماع الاثنين الاقتصادي عَقد في ​الساعات​ الماضية اجتماعاً لفريق من الخبراء الاقتصاديين، لبلورة مجموعة أفكار وُصِفت بالنوعية، غَداة صدور ​تقارير​ التصنيف السلبي ل​لبنان​، ولاسيما من قبل ​وكالة فيتش​.

وبحسب أجواء المجتمعين، فإنّ رئيس الجمهورية يبدو متحمّساً جداً للدخول شخصياً على خط الازمة الاقتصادية من زاوية إيجاد المقاربات والافكار التي تُمَكِّن من إيجاد العلاجات اللازمة للأزمة. ومن هنا يأتي تركيزه، من خلال الاجتماع بالخبراء، على بلورة "خطة إنقاذية" يُبادر الى طرحها في اجتماع الاثنين.