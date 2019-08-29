مصادر رسمية للجمهورية: الغرب ينصح لبنان بإبقاء الامور هادئة وعدم الرد

كشفت مصادر رسمية ​لبنان​ية لـ"الجمهورية" انّ الموقف الغربي اثر الاعتداء الاسرائيلي على الضاحية مُتفهّم للموقف اللبناني، الّا انه ينصح بإبقاء الامور هادئة، وخصوصاً على جانبي الحدود الجنوبية. والواضح انّ هذه النصيحة تنطوي على دعوة غير مباشرة لِثَني "​حزب الله​" عن الرد على اعتداء الطائرتين المسيّرتين".

وأكدت المصادر انّ الموقف اللبناني الذي سمعه الدبلوماسيون الغربيون، ارتكَز على ما أكّد عليه ​المجلس الاعلى للدفاع​، مع التشديد على انّ لبنان في موقع المُعتدى عليه. وكشفت انّ مسؤولاً كبيراً أبلغَ سفراء غربيين، بما حَرفيّته "لبنان لم يبادر الى الاعتداء، فقد اعتُدي علينا في عقر دارنا، وفي قلب منطقة آهلة بالسكان المدنيين، والعناية الالهية حالت دون وقوع ضحايا. نحن نقدّر حرصكم على استقرار لبنان، ونتفهّم دعوتكم لضبط النفس، ولكن لو حصل هذا الامر في أيّ من دوَلكم فماذا كنتم ستفعلون؟!! المطلوب قبل كل شيء ان تطالبوا ​إسرائيل​ بوقف اعتداءاتها".