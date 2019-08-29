مصادر دبلوماسية للجمهورية:رسائل غربية مباشرة للبنان واسرائيل لضبط النفس

كشفت مصادر دبلوماسية لـ"الجمهورية" انّ الاعتداء الاسرائيلي على ​الضاحية الجنوبية​، وكذلك جدية التهديد بالردّ كما جاء على لسان الامين العام لـ"حزب الله" ​السيد حسن نصرالله​ ، خَلقا وضعاً مُقلقاً، الأمر الذي دفعَ الى فتح القنوات الدبلوماسية على اختلافها في اتجاه المستويات السياسية والرسمية في ​لبنان​.

ولفتت إلى ان "التحرّك الدبلوماسي الغربي، الذي قام به بعض السفراء، عَكسَ شعوراً متزايداً بالقلق لدى الدول الغربية، وعلى وجه الخصوص الدول الاوروبية، حيال التطورات العسكرية التي تسارَعت في الآونة الاخيرة. وكشفت عمّا سمّتها رسائل مباشرة تمّ نقلها الى الجانبين اللبناني والاسرائيلي لضبط النفس، وعدم القيام بأيّ خطوات أو ردود أفعال من شأنها ان تؤدي الى انزلاق الامور الى وضع قد لا يعود في الامكان احتواؤه".