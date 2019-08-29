النشرة: سماع اصوات انفجارات داخل مزارع شبعا يتردد صداها في الخيام والعرقوب

افاد مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​، انه "يسمع مين حين الى اخر اصوات ​انفجارات​ داخل ​مزارع شبعا​ يتردد صداها في بلدة ​الخيام​ ​الوزاني​ وقرى ​العرقوب​ المتاخمة للمزارع لم يعرف مصدرها بعد، ويتزامن ذلك مع تحليق لطائرة استطلاع من دون طيار على علو منخفض في سماء المنطقة".

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