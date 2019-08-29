اشار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الى إنه لن يكون من الممكن أن تتواصل إيران مع أميركا ما لم تكف عن شن حرب وممارسة الإرهاب الاقتصادي.
وأضاف ظريف في تصريح له، أن على أميركا أن تلتزم بالاتفاق النووي لعام 2015 إذا كانت تريد إجراء محادثات معنا.
كانت هذه تفاصيل خبر ظريف: الحوار مع واشنطن لن يكون ممكنا في حال لم توقف حربها الاقتصادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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