ظريف: الحوار مع واشنطن لن يكون ممكنا في حال لم توقف حربها الاقتصادية

اشار وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ الى إنه لن يكون من الممكن أن تتواصل إيران مع أميركا ما لم تكف عن شن حرب وممارسة الإرهاب الاقتصادي.

وأضاف ظريف في تصريح له، أن على أميركا أن تلتزم بالاتفاق النووي لعام 2015 إذا كانت تريد إجراء محادثات معنا.