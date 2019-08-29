بري: سأطرح بالاجتماع الاقتصادي جملة أفكار تضع الازمة على سكة المعالجة

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث صحفي انه سيطرح خلال الاجتماع الاقتصادي جملة أفكار، يرى أنّ من شأنها أن تضع الأزمة الاقتصادية الصعبة على سِكة المعالجة السريعة.
وشدد على ان "المطلوب ان نَتوصّل الى نتائج حاسمة تُمكّننا من الانتقال فوراً الى العلاجات الانقاذية بخطوات وتدابير نوعية وقرارات جوهرية، تُشكّل إعلاناً مباشراً لحال طوارىء اقتصادية لنقل البلد الى شاطىء الامان".
ورأى بري "انّ في إمكان الاجتماع الخروج بنقطتين أساسيتين: الأولى، الوصول الى موازنة 2020 ضمن سقف منخفض وفي الموعد الدستوري. والثانية، مُعالجة الكهرباء التي تشكّل ثلث العجز في الموازنة العامة".
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