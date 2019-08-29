تعرف على المراحل النهائية قبل بريكست

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لندن: بإعلانه تعليق أعمال البرلمان لخمسة أسابيع، هزّ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجدول الزمني لعملية الخروج من الاتحاد الأوروبي.

في ما يأتي المراحل النهائية قبل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي المقرر في 31 تشرين الأول/أكتوبر، ما لم تحصل تحولات جديدة في الملف:

3 أيلول/سبتمبرتستأنف في هذا التاريخ أعمال البرلمان لمدة قصيرة. ولن يكون أمام النواب، نتيجة لقرار بوريس جونسون، سوى أسبوع واحد تقريباً لإجراء مناقشات، قبل أن يتمّ تعليق أعماله.

بين 10 و12 أيلول/سبتمبريتم بين هذين اليومين تعليق أعمال البرلمان الذي لم يحدد موعده النهائي بعد.

ولن يستأنف البرلمان أعماله إلا بعد خمسة أسابيع من تعليقها.

ويتيح تعليق أعمال البرلمان عادةً للأحزاب الرئيسية عقد مؤتمراتها السنوية. لكن مدته غير الاعتيادية هذه المرة أثارت شكوكا لدى المعارضة بأن يكون مناورة من رئيس الوزراء لمنع نوابها من بحث خروج بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي وتعطيله.

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بين 14 أيلول/سبتمبر و2 تشرين الأول/أكتوبرتعقد في هذه الفترة مؤتمرات الأحزاب الرئيسية: الحزب الليبرالي الديموقراطي بين 14 و17 أيلول/سبتمبر، وحزب العمال بين 21 و25 من الشهر نفسه، وحزب المحافظين بين 29 أيلول/سبتمبر و2 تشرين الأول/أكتوبر.

في 17 و18 تشرين الأول/أكتوبرقمة للمجلس الأوروبي تنعقد في بروكسل. وستكون هذه آخر فرصة للتوافق على اتفاق طلاق بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

14 تشرين الأول/أكتوبرخطاب الملكة تقدم فيه برنامج عمل الحكومة أمام البرلمان الذي يستأنف أعماله في هذا التاريخ.



31 تشرين الأول/أكتوبردخول بريكست حيز التنفيذ، ما لم يتم إرجاؤه من جديد، علماً أنه أرجئ مرتين بعدما كان مقرراً في 29 آذار/مارس 2019.

لكن بوريس جونسون أكد أنه سينفذ بريكست في هذا اليوم "مهما كلف الأمر"، مع أو بدون اتفاق.