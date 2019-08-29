اليوم.. محاكمة المتهمين باختلاس 331 مليون جنيه من إدارة أكتوبر التعليمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس، جلسة محاكمة المتهمين باختلاس 331 مليون جنيه من إدارة 6 أكتوبر التعليمة.

المتهمون هم: "هدى. أ"، مدير حسابات، مندوب وزارة المالية، بإدارة 6 أكتوبر التعليمية، و"عواطف. أ"، مفتش مالي باتحاد الإذاعة والتليفزيون، و"مجدي. أ"، صحفي، و"سلامة. م"، مدير إدارة أكتوبر التعليمية، و"وجيه. ر. أ"، مراجع حسابات، ومندوب صرف بإدارة أكتوبر التعليمية، و"أحمد. ع"، محاسب بمديرية أوقاف الجيزة، و"عباس. س"، عامل بمديرية أوقاف الجيزة.

تحقيقات النيابة العامة كشفت أن المتهمين اختلسوا 331 مليون و224 ألف جنيه، بأن وقعت المتهمة الأولى على توقيع ثاني على 578 شيك بنك، لتحقيق إدارة الكسب غير المشروع والمسحوبة على البنك المركزي المصري، لتكون قابلة للصرف خصمًا من حسابات جهة عملها.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما وجهت لهم تهمة الاختلاس واستغلال المنصب.