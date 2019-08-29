اليوم.. بدء تصحيح امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
قال الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية، إن أعمال تصحيح امتحانات الدور الثاني تبدأ الخميس بـ 4 مراكز على مستوى الجمهورية، وتستمر لمدة 5 أيام.
وأضاف عبدالعظيم، في تصريحات لمصراوي، أن امتحانات الدور الثاني مرت في هدوء تام، ولم تشهد أي أعمال غش بجميع لجان الجمهورية، ولم ترد أي شكاوى من من المناطق الأزهرية.
وأدى 75 ألف طالب وطالبة امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية، وسط إجراءات أمنية مشددة.
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