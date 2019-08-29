"حبيبة" تطلب الخلع : "جوزي بيربي شعره زي البنات وبيحب القطط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقامت "حبيبة. م"، دعوى قضائية ضد زوجها أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة، تطلب فيها الخلع لما وقع عليها من ضرر، مبررة طلبها "شعر جوزي أطول من شعري وبيربيه زي البنات، وبيحب القطط".

وقالت الزوجة (٢٦سنة): تزوجت منذ عام ونصف من "هيثم. س" ٢٩سنة، صاحب محل لبيع مستلزمات التجميل الحريمي، زواجًا نابعًا عن قصة حب، حيث تعرفت عليه عن طريق صديقتي المقربة التي جمعت بيننا أثناء شرائي لمستحضرات التجميل، وافقت على الخطبة ثم انتقلنا بعدها إلى عش الزوجية.

تابعت "حبيبة": خلال فترة الخطبة لم ألاحظ على زوجي إلا كل احترام وأدب، وبالنسبة إلى شخصيته فكان حاد الطبع وعصبي للغاية، فكلما رأيته هكذا يزداد قلبي فرحًا به، لشعوري باختياري للرجل المناسب".

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أضافت مُقيمة الدعوي: "زوجي لم يتغير إلا بعد خلافه مع شقيقه الأكبر على الميراث، وقتها تغير بطريقة غير مقبولة، فلم يعد ينزل إلى عمله ويجعل آخرون يديرون عمله، واعتقدت بأن الموضوع سوف يأخذ يومين فقط لكني فوجئت باتخاذه القرار بالجلوس بالمنزل للأبد".

تختتم "حبيبة" حديثها: "طفح الكيل بعدما تحدثت مع زوجي أكثر من مرة للنزول من المنزل والعودة إلى عمله وتغير سلوكه الغير معتاد، فهو لا يكترث بحديثي ويرد بكل هدوء "هفضل كدا ومش هنزل الشارع.. ربنا اخترلي أكون في البيت" وصدمت وقتها من رده، وشعرت باستحالة المعيشة معه، فهربت إلى منزل والدي، وحينما تحدثنا معه وطالبته بالطلاق رفض بشدة".

ظل الزوج مصممًا على طبعه وعدم تغير طبعه الغريب، الأمر الذي دفعني للذهاب إلى محكمة الأسرة بمصر الجديدة، لرفع دعوى خلع ضده حملت رقم ٦٠٩ لسنة ٢٠١٩، ولاتزال منظورة لم يتم الفصل بها.