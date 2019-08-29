"الزراعة" تعلن موعد استلام الفلاحين "الكارت الذكي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

كشف الدكتور محمد يوسف رئيس قطاع شؤون المديريات بوزارة الزراعة،أن الوزارة انتهت من إعداد ٤مليون و١٢٢ ألف كارت زكي تمهيدا للإعلان النهائي عن موعد الطرح.

وأضاف يوسف في تصريح خاص لمصراوي، أن الوزارة في صدد أصدر قرار وزاري يتصمن عدم التعامل مع الحيازات الوراقية ، لافتا إلي أن الوزارة تدرس اوراق ٧٠٠ ألف حالة بالرقم القومي، و١٦٦ألف حالة لم تلتزم بإنهاء الأوراق المطلوبة.

وأشار إلى أن المنظومة سوف تدخل حيز التطبيق بداية من الشتاء المقبل، مؤكدًا أن محافظتي بورسعيد والغربية مستعدين للتنفيذ،بينما العمل مستمر في محافظات البحيرة وأسيوط الذي يبدأ الدخول في المنظومة الصيف المقبل.​