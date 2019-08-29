زلزال قوي يضرب اليابان

وقع زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر قبالة مدينة أوموري اليابانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.
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ولم يستدع الزلزال أن تصدر السلطات تحذيراً من تشكل موجات مد عاتية (تسونامي) ، كما لم ترد أنباء عن حدوث إصابات أو أضرار مادية.
تجدر الإشارة إلى أن اليابان تقع على "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث تم تسجيل العديد من الزلازل والنشاطات البركانية في العالم.
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