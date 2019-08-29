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عقوبات أمريكية على شبكتين تدعمان برامج إيران الصاروخية

الخميس 29 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شبكتين إيرانيتين تتّهمهما بتزويد البرنامج الصاروخي الإيراني بـ"مكوّنات" وبدعم الأنشطة الصاروخية لطهران.



وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنّها توصّلت بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفدرالي إلى أن "شبكة دهقان" المؤلفة من حامد وهادي دهقان أنتجت "مكوّنات إلكترونية عسكرية" زوّدت بها شركة هندسة إيرانية تعمل مع الجيش والحرس الثوري الإيراني.

وأوضحت الوزارة أن حامد وهادي دهقان يعملان عبر شركتهما "ابتكار صنعت صنعت ایلیا" وشركة "غرين إندستريز" الصورية في هونغ كونغ.

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أما الشبكة الثانية فقد أطلقت الوزارة عليها تسمية "شبكة شريعت" ويديرها سيد حسين شريعت من خلال شركته "عصر صنعت اشراق"، وقد أدرجتها الوزارة على قائمة العقوبات لتزويدها بمنتجات من الألمنيوم كيانات إيرانية خاضعة للعقوبات بسبب برامجها الصاروخية والنووية.

وتنص العقوبات على تجميد أي ممتلكات للأشخاص المذكورين على الأراضي الأميركية وتحظر التعاملات التجارية والمالية معهم عبر منع الأفراد الأميركيين والشركات الأميركية بما في ذلك الشركات العالمية التي لها فروع أميركية من التعامل معهم.

وهدّدت الوزارة بفرض عقوبات على "كل مؤسسة مالية أجنبية تتقصّد تسهيل تعاملات كبيرة أو تقديم خدمات مالية كبيرة لأي من الأشخاص الذين تم إدراجهم اليوم" في قائمة العقوبات.