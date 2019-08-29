شكرا لقرائتكم فيديو مروع.. غرق 7 أشخاص أمام ذويهم بفيضانات المغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت السلطات المغربية، مقتل 7 أشخاص خلال فيضانات، نجمت عن أمطار غزيرة، في ضواحي مدينة "تارودانت" جنوب البلاد، بينما يتواصل البحث عن مفقودين محتملين.

وقالت السلطات المحلية لإقليم "تارودانت"، أن الأمطار الغزيرة التي عرفتها المنطقة، مساء الأربعاء ، أدت إلى حدوث فيضانات نجم عنها وفاة 7 أشخاص بـ"دوار تيزرت"، في حين يتواصل البحث عن 25 مفقودا، حسب معطيات أوليّة.

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وأظهر مقطع فيديو وثّق، لحظة غرق الضحايا، عندما كانوا يتحصنون بإحدى البنايات الصغيرة، بعدما حاصرتهم المياه وجرفت ملعب كرة القدم بالقرية، حينما كانوا يتابعون مقابلة في إطار دوري محلي للهواة، قبل أن تهدمه المياه وتجرف الجميع أمام أعين عائلاتهم التي بدأت بالصراخ.

وحذّرت الأرصاد الجويّة المغربية، من فيضانات مفاجئة قد تحدث في عدد من المناطق جنوب البلاد، نتيجة زخات رعدية قوية يعقبها تهاطل للأمطار، بعد ظهر الأربعاء ويوم الخميس، يحتمل أن تكون مصحوبة بالبرد والرياح العاصفة.