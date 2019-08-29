عمار: على العدو الصهيوني أن يعلم انه سيتلقى هزيمة نكراء تهدد كل كيانه

اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​علي عمار​ أن "ما عبر عنه ​المجلس الاعلى للدفاع​ بشأن الاعتداء الاسرائيلي على منطقة معوض في الضاحية الجنوبية يعبر عن وحدة الموقف ال​لبنان​ي الذي ننوه به وخصوصا بعد موقف رئيس ​الجمهورية​ ​ميشال عون​ الذي هو ليس غريبا عن اصالته وتمسكه بالسيادة و​الاستقلال​ الوطنيين".

وفي حديث تلفزيوني، أكد عمار "إننا نحترم كل الآراء والتجربة أثبتت ان الثالوث الماسي هو الثالوث الاوحد القادر على مواجهة ​العدوان الاسرائيلي​"، معتبراً أن "موقف رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ممتاز ويُنوه به".

وأكد أنه "في حال أقدم العدو الصهيوني على القيام بأي عدوان على لبنان فنحن جاهزون لكل الخيارات وعلى العدو الصهيوني أن يعلم انه سيتلقى هزيمة نكراء تهدد كل كيانه".