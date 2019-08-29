الكتيبة الصينية في اليونيفيل نظمت يوما طبيا مجانيا في جديدة مرجعيون

‎نظمت الكتيبة الصينية العاملة ضمن قوات" اليونفيل" في ​جنوب لبنان​ يوما طبيا مجانيا للمدنيين في مركز الشؤون الاجتماعية في ​جديدة مرجعيون​، شملت عيادات مختلفة توزعت بين عيادة طب عام وامراض داخلية، امراض جلدية، وطبيب مختص في الموجات فوق الصوتية وتخطيط القلب، مشاكل القلب - واعضاءالبطن والسطحية، وقياس ضغط الدم.

واشار قائد الكتيبة الصينية المقدم لي ريزان بأن "العيادات الطبية النقالة العائدة للطاقم الطبي في الكتيبة الصينية هي من ضمن الخدمات الإنسانية والدعم الانساني للمجتمعات المضيفة التي تقدمها الكتيبة للمدنيين في جنوب لبنان".

‎واوضح الرائد هوانغ شيفانغ المشرف على اليوم الطبي بأنه" تم معالجة حوالي ال 130 شخاص بين لبنانيين وعراقيين وسوريين من مختلف الاعمار وقدمت لهم الادوية الضرورية مجانا".

