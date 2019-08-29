سكرية: إذا فُرِضت علينا الحرب لن نستسلم بل سنقاوم وننتصر

اعتبر عضو كتلة "الوفاء للماقومة" النائب الوليد سكرية في حديث صحفي تعليقا على الرد المرتقب لحزب الله على الاعتداء الاسرائيلي ان "الأمور مرتبطة بإسرائيل، فإذا طورت عدوانها، وأعطتها الولايات المتحدة الضوء الأخضر ولم تردعها، حينها لا نعرف إلى أين نصل؟ وبالنسبة إلى حزب الله، فإن الطيران المسيّر لجمع المعلومات، أصبح اليوم للاستهداف بالقتل. وهو الأمر غير مسموح به ويجب ألا يتكرر لأنه يؤدي إلى اغتيال شخصيات والاعتداء على مراكز تابعة للحزب".
وأكد انه "صحيح أن الحزب لا يريد الحرب ولا يسعى إليها، لكن إذا أوجدت إسرائيل الظروف لشنها فسنضطر إلى ردعها. إذا فُرِضت علينا لن نستسلم بل سنقاوم وننتصر".
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