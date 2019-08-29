وفاة سبعة أشخاص في فيضانات بجنوب المغرب

أعلنت السلطات المغربية، أن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا في فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة، قرب تارودانت على بعد 600 كيلومتر جنوبي الرباط.
وذكرت أنها تبحث بمعاونة السكان المحليين عن ناجين محتملين، وأنها "ستطلع الرأي العام الوطني بآخر المستجدات".
ونقل موقع "هسبريس" المغربي أنه تم العثور على شخص مسن مصاب بجروح متفاوتة الخطورة، على أثر الفيضانات التي عرفتها دائرة إيغرن.
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