بولتون يؤكد حرص واشنطن على "سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها"

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كييف: أكد مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي جون بولتون الأربعاء حرص الولايات المتحدة على "سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها"، وذلك عقب محادثات أجراها مع الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي في كييف، في إطار جولته الإقليمية في المدى التقليدي للهيمنة الروسية.
وقال بولتون إنه سيتوجّه إلى مولدافيا وبعدها إلى بيلاروسيا، ليصبح بذلك أرفع مسؤول أميركي منذ سنوات يزور هذه الجمهورية السوفياتية السابقة.
وأشاد بولتون بالمحادثات "البناءة" التي أجراها مع الرئيس الأوكراني، كما أعلن في مؤتمر صحافي أنه أكد خلال لقائه كبار المسؤولين الأوكرانيين حرص الولايات المتحدة على "سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".
وأشار بولتون إلى إمكان عقد لقاء بين زيلينسكي والرئيس الأميركي دونالد ترامب في وارسو نهاية الأسبوع خلال الاحتفال بالذكرى الثمانين للاجتياح النازي لبولندا.
وتأتي زيارة بولتون بعد يومين من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين أن قادة روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا سيعقدون الشهر المقبل محادثات لمحاولة تسوية النزاع الدائر في الشرق الأوكراني.
وتخوض أوكرانيا نزاعا مع متمرّدين مدعومين من روسيا منذ ضمّت موسكو شبه جزيرة القرم في عام 2014، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
وقُتل نحو 13 ألف شخص في أعمال العنف التي تحمّل كييف مسؤوليتها للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وتنفي روسيا إرسال قوات وأسلحة عبر الحدود لدعم المتمرّدين.
وتعود آخر قمة عقدتها الدول الأربع لتسوية النزاع في أوكرانيا إلى العام 2015.
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