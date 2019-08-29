شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد: زيارة السيسى لليابان جيدة.. والرئيس نجح فى تحقيق مكاسب كبيرة لإفريقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ياسر الهضيبى نائب رئيس حزب الوفد، والمتحدث باسم الحزب، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى اليابان حملت فى طياتها هموم القارة السمراء فى المقام الأول بصفة مصر رئيس الاتحاد الإفريقى حاليا.

وأضاف الهضيبى فى تصريح له، أن الرئيس ناقش مع الجانب اليابانى تعزيز السياحة اليابانية داخل القارة السمراء، مؤكدا أن اليابان أحد أقدم الشركاء الاستراتيجيين لإفريقيا كما ناقش أهمية تعزيز التعاون وتحقيق المصالح المشتركة بهدف دفع جهود التنمية في دول القارة الأفريقية.

ولفت الهضيبى إلى أن زيارة السيسى لليابان ناجحة وجيدة للغاية وجاءت لتحقيق ما تصبو إليه القارة السمراء فى دفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق معدلات نمو اقتصادى أفضل داخل القارة، لافتا إلى أن الرئيس السيسى ناقش مع رئيس وزراء اليابان "شينزو آبي" سبل دعم وتعزيز التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى بين طوكيو ودول القارة السمراء.