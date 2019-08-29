القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 3 أشخاص، الأربعاء، في هجوم إرهابي نفذه 4 مسلحين على دراجات بخارية بقرية كوراو شمالي بوركينا فاسو.
وتواجه بوركينا فاسو هجمات إرهابية منذ 4 أعوام، خصوصا في شمال البلاد وشرقها، أوقعت أكثر من 500 قتيل.
وتركّزت الهجمات الإرهابية بداية في شمال البلاد، ثم توسّعت إلى مناطق أخرى مثل الشرق المحاذي لتوجو وبنين، والذي بات ثاني منطقة كبرى تعاني من انعدام الأمن.
والأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع إلحاق 500 جندي "في شكل استثنائي" بالقوات المسلحة، التي تعرضت لسلسلة اعتداءات دامية مؤخرا.
ومنتصف الشهر الجاري قتل 24 عسكريا في هجوم استهدف قاعدة عسكرية في شمال بوركينا فاسو، في ضربة غير مسبوقة لجهوده في مكافحة الإرهاب.
وفي منتصف يوليو/تموز، مددت السلطات لـ6 أشهر حال الطوارئ السارية منذ ديسمبر/كانون الأول العام الماضي.
حالة الطوارئ تمنح صلاحيات إضافية لقوات الأمن، بينها القيام بعمليات دهم للمساكن في أي وقت من النهار أو الليل، وتسري في 14 محافظة واقعة في 7 مناطق من أصل 13 منطقة في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 3 مدنيين في هجوم إرهابي ببوركينا فاسو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.