وزير الخارجية الأمريكي ونائب وزير الدفاع السعودي يؤكدان أهمية أمن الملاحة

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وزير الخارجية الأمريكيونائب وزير الدفاع السعودييؤكدان أهميةأمن الملاحة

الخميس 29 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

شدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ونائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، على الحاجة لتعزيز أمن الملاحة.



ذكر بيان للخارجية الأمريكية أوردته قناة "الحرة" الأمريكية أمس الأربعاء، أن بومبيو والأمير خالد بن سلمان، بحثا أنشطة إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة، وأكدا أن الحوار هو السبيل للتوصل لحل للنزاع في اليمن.

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وأكد وزير الخارجية الأمريكي، لنائب وزير الدفاع السعودي، دعم واشنطن لحل متفاوض عليه بين حكومة اليمن والمجلس الانتقالي، مثمنًا جهود السعودية للوساطة بين الشرعية اليمنية والانتقالي.

وكان الأمير خالد بن سلمان وصل إلى الولايات المتحدة في وقت سابق وبحث مع مسؤولين أمريكيين القضايا المشتركة بين البلدين أثناء زيارته لواشنطن.