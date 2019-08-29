شكرا لقرائتكم خبر عن المخلافي: الموقف السعودي عزز الثقة بـ«التحالف» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

نوه مستشار الرئيس اليمني عبد الملك المخلافي بموقف السعودية والتحالف العربي، مؤكداً في تغريدات على تويتر أمس (الأربعاء)، أن هذه المواقف عززت الثقة لدى اليمنيين بقيادة السعودية لتحالف دعم الشرعية في القضاء على الانقلاب الحوثي وضمان أمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة أراضيه. وقال المخلافي: «كان للموقف السعودي الحازم في مواجهة أحداث عدن أثر بالغ في إنهاء ما حدث وتعزيز الأمل في الانتصار على الحوثي». مضيفاً: «أثبتت الأحداث أن الدولة والشرعية والمشروعية هي خيارات اليمنيين على امتداد الأرض اليمنية شمالا وجنوبا، وأنهم يرفضون المليشيا والانقلابات والتمرد واستخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية، ويرفضون الإقصاء والانفراد والخطاب العنصري أو المناطقي أو الفئوي أو الاستعلائي تحت أي مبرر».

واتهم مستشار الرئيس هادي «المجلس الانتقالي» بإلحاق أفدح الضرر بالقضية الجنوبية العادلة وبمعركة اليمنيين ضد الانقلاب الحوثي، وإعاقة استقرار عدن ومحافظات الجنوب المحررة، وفرض الاقتتال وتعميق الجروح في الجنوب، لافتاً إلى أن «الانتقالي» منذ تأسيسه وتحركاته وأسلوب عمله مرتبطان بأجندة خارجية عمل لها وتحرك وفقا لتوجيهاتها.

ولفت إلى سيادة روح الدولة وقوانينها وممارساتها وتعزيز قيم التسامح والتصالح وعدم الإقصاء في المناطق المحررة وإعادة بناء القوات المسلحة والأمن على أسس وطنية حديثة وتقديم الخدمات الأساسية، مؤكدا أنه مطلب المواطنين الذي يعزز انتصار الدولة ويعزز الجهد الوطني لهزيمة الحوثي واستعادة صنعاء.

وأشار المخلافي إلى أن استكمال تحرير تعز المهمة الأولى بعد استقرار الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن.