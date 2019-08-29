شكرا لقرائتكم خبر عن الإرياني لـ«الخليج 365»: أولوياتنا تأمين المدنيين وإعادة الخدمات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني سيطرة الجيش الوطني على مطار عدن الدولي، مؤكداً أن أولويات الحكومة التي بدأت قواتها في الانتشار في مديريات عدن فرض الأمن والاستقرار وتأمين مصالح المدنيين وإعادة الخدمات وتفعيل مؤسسات الدولة والانطلاق إلى صنعاء لتحريرها من مليشيا الحوثي الإيرانية.

وقال الإرياني، في تصريحات إلى "الخليج 365" أمس (الأربعاء)، إن تقدم الجيش الوطني نحو عدن بعد السيطرة على أبين نابع من حرص الحكومة الشرعية على مصالح كل أبناء اليمن، خصوصاً أبناء المحافظات الجنوبية الذين كانوا ولا يزالون في الصفوف الأولى للدفاع عن بلادهم ضد المخططات الإرهابية الإيرانية سواء في جبهات الساحل الغربي أو صعدة أو الضالع أو مأرب.

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وأضاف أن تأمين المدن المحررة وبث الطمأنينة بين مكونات المجتمع اليمني واحدة من أولويات الحكومة في المرحلة القادمة، مؤكدا أن العدو الوحيد لليمنيين هي مليشيا إيران في صنعاء وصعدة ونهايتها ستكون قريبة.

وأوضح وزير الإعلام أن الحكومة ماضية في تثبيت الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة، وحشد الطاقات والجهود الوطنية لحسم المعركة الرئيسية والمصيرية التي يخوضها اليمنيون ضد مليشيا الحوثية بدعم وإسناد من التحالف العربي بقيادة المملكة.

ودعا الإرياني إلى الالتفاف الوطني خلف القيادة السياسية والتوجه نحو المعركة الحقيقية والخطر الكبير الذي يتربص بالجميع المتمثل في مليشيا الحوثي، مثمناً دور السعودية في دعم اليمن، قائلاً: لن ننسى لهم هذه المواقف التي ستخلد في ذاكرة التاريخ ويتناقلها اليمنيون جيلا بعد جيل.