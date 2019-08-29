شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبناني يتصدى لطائرة إسرائيلية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - راوية حشمي (بيروت) تصدى الجيش اللبناني مساء أمس (الأربعاء) لطائرة استطلاع إسرائيلية حلّقت في أجواء العديسة حيث أطلق النار عليها. وبحسب مصادر إمنية فإن عملية إطلاق النار على طائرة الاستطلاع الإسرائيلية جاءت على خلفية قرار سابق للجيش يتعلق بإطلاق النار على الطائرات المسيّرة فور رؤيتها بالعين المجرّدة نظراً لأنه لا يمتلك رادارات ترصد هذه الطائرات. من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي بعد تعرض إحدى طائراته للنيران أنه يتحرى التقارير عن إطلاق النار على طائرته جنوب لبنان. وأعلنت قيادة الجيش اللبناني في مديرية التوجيه في بيان لها أنّ طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي مسيّرة آتية من الأراضي الفلسطينية المحتلّة، خرقت الأجواء اللبنانية وحلّقت فوق أحد مراكز الجيش في منطقة العديسة. وقد تصدّى لها الجيش وأطلق النيران باتجاهها ما اضطرّها للعودة من حيث أتت.

تصدى الجيش اللبناني مساء أمس (الأربعاء) لطائرة استطلاع إسرائيلية حلّقت في أجواء العديسة حيث أطلق النار عليها. وبحسب مصادر إمنية فإن عملية إطلاق النار على طائرة الاستطلاع الإسرائيلية جاءت على خلفية قرار سابق للجيش يتعلق بإطلاق النار على الطائرات المسيّرة فور رؤيتها بالعين المجرّدة نظراً لأنه لا يمتلك رادارات ترصد هذه الطائرات. من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي بعد تعرض إحدى طائراته للنيران أنه يتحرى التقارير عن إطلاق النار على طائرته جنوب لبنان. وأعلنت قيادة الجيش اللبناني في مديرية التوجيه في بيان لها أنّ طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي مسيّرة آتية من الأراضي الفلسطينية المحتلّة، خرقت الأجواء اللبنانية وحلّقت فوق أحد مراكز الجيش في منطقة العديسة. وقد تصدّى لها الجيش وأطلق النيران باتجاهها ما اضطرّها للعودة من حيث أتت.

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