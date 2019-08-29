شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بخطة شاملة لحل مشكلات مكاتب البريد فى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب أحمد على عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس الهيئة القومية للبريد، بتوفير الخدمة بمكتب بريد المرج، مؤكداً أن مكتب المرج مساحته 35 مترا، ويخدم أكثر من نصف مليون نسمة.

وأضاف "على"، أن الأهالى وفروا مكانا بديلا لهيئة البريد، ولكن لم يُأخذ الأمر بجدية، مما يتسبب فى ازدحام مكاتب البريد، وتعرض الأهالى للسرقات، إلى جانب البطء فى تنفيذ مكتب بريد مؤسسة الزكاة بالمرج، حسب تعبيره.

وقال عضو مجلس النواب، إن تحسين منظومة البريد بشكل عام تساهم بشكل مباشر فى تحسين الخدمة المُقدمة للأهالى من كبار السن فى المقدمة، مطالباً بخطة شاملة لوضع حلول عاجلة لكل مشكلات مكاتب البريد فى الجمهورية.