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أفادت السلطات المحلية لإقليم طاطا، قبل قليل، أنه على إثر التساقطات المطرية الغزيرة التي عرفتها المنطقة اليوم الأربعاء، قامت السلطة المحلية بقيادة تڭموت بدائرة طاطا بفتح المراكز التربوية والاجتماعية لإيواء الساكنة.
وأَضاف المصدر ذاته أنه حوالي 200 شخص ممن تعرضت منازلهم لفيضان وادي أمغار بدوار أكادير الجديد ومركز تڭموت، تم إيوائهم.
وأكدت السلطات فتح هذه المراكز إلى حين انخفاض مستوى مياه وادي أمغار.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل…سلطات إقليم طاطا تفتح المراكز التربوية والاجتماعية لإيواء 200 شخص بعد الفيضانات التي ضربت المنطقة -صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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