فاجعة تارودانت..الضحايا السبعة هم شاب و6 مسنين والسلطات تنتشل شخصا آخر والبحث عن مفقود واحد- حصيلة جديدة

أفادت السلطات المحلية لإقليم تارودانت، قبل قليل، أنه تم العثور على شخص مسن مصاب بجروح متفاوتة الخطورة، على إثر الفيضانات التي عرفتها جماعة إيمي نتيارت دائرة إيغرن، عشية أمس الأربعاء.

وأكدت السلطات أنه تم نقل الشخص المصاب إلى مستشفى بلدية إيغرن لتلقي الإسعافات الضرورية، مضيفة أن الأبحاث مستمرة عن شخص واحد يعتبر في عداد المفقودين.

كما أوضحت السلطات أن الأشخاص السبعة الذين لقوا مصرعهم هم شاب (17 سنة) و6 مسنين كانوا يتابعون مقابلة في كرة القدم، بين فريق ينتمي إلى الدوار وفريق دوار مجاور في إطار دوري محلي، لدواوير الجماعة.

وذكر المصدر ذاته أنه تم فتح تحقيق من طرف السلطات المختصة تحت إشراف النيابة العامة حول ظروف وملابسات هذا الحادث لتحديد المسؤوليات.