العثماني: السلطات المحلية تتابع عن كثب تداعيات فاجعة تارودانت..وأتقدم بتعازي والمواساة لذوي الضحايا

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، تعليقًا على فاجعة “إمي نتيارت”، إقليم تارودانت، إنّ الجهات المسؤولة والسلطات المحلية تُتابع عن كثب تداعيات الفاجعة، وتعمل على حصر الخسائر البشرية والمادية.

وتابع العثماني، من خلال صفحته على “تويتر” و”الفيسبوك” قائلا: “أسأل الله الرحمة والمغفرة لمن قضوا في هذه الفاجعة وأتقدم بأحر التعازي والمواساة لذويهم”.

وعاشَ مواطنون وشباب لحظات كارثية، بعدمَا جرفتهم السيول، عشية اليوم الأربعاء.

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وأفادت السلطات المحلية لإقليم تارودانت أن الأمطار الغزيرة التي عرفها الإقليم مساء اليوم الأربعاء، أدت إلى حدوث فيضانات نجم عنها وفاة 7 أشخاص بدوار تيزرت، جماعة إيمي نتيارت دائرة إيغرن.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث جارية من قبل السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية وساكنة الجماعة عن مفقودين محتملين.

وأكدت أنه سيتم إخبار الرأي العام بكل المستجدات المتعلقة بهذا الحادث.