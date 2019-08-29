ملكة بريطانيا توافق على طلب الحكومة بتعليق البرلمان

المناطق _ وكالات

وافقت ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية اليوم على طلب حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق عمل البرلمان إلى منتصف شهر أكتوبر المقبل.

وقالت الملكة في بيان: إن الحكومة طلبت تعليق جلسات البرلمان بداية من 9 سبتمبر المقبل إلى 14 أكتوبر المقبل وهو تاريخ افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة.

من جانبه نفى رئيس الوزراء بوريس جونسون في تصريح صحفي أن يكون هدف تعليق البرلمان عرقلة النواب عن مناقشة قضية الخروج من الاتحاد الأوروبي المقرر 31 أكتوبر المقبل، مؤكدًا أن الحكومة تعتزم تقديم مشاريع قوانين جديدة ومهمة ترتبط بقضايا الجرائم وإصلاح المستشفيات وتعزيز منظومة التعليم.

وأضاف أنه سيكون أمام النواب وقت كافٍ لمناقشة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد القمة الأوروبية التي ستعقد يومي 17 و18 أكتوبر المقبل.