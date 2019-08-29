نيمار يتجه للتمثيل في مسلسل إسباني شهير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انضم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي لفريق عمل مسلسل الجريمة الإسباني الشهير "La Casa de Papel" أو "بيت المال" من خلال شخصية راهب برازيلي، وذلك خلال حلقتين ضمن الموسم الثالث الذي سيعرض الثلاثاء على شبكة "نتفليكس".

برشلونة يخرج خالي الوفاض بعد جلسة سلبية مع سان جيرمان

وتمكن المسلسل الإسباني من تحطيم الرقم القياسي في عدد المشاهدات حول العالم على مدار الأسبوع الذي سبق عرضه، حيث بلغ 34 مليون مشاهدة، بينما تم تسجيل المشاهد التي يظهر فيها نيمار بداية العام الجاري.

ولم يقتصر الشغف بمسلسل الجريمة على النجم البرازيلي فقط، بل إن العديد من المشاهير حول العالم أعربوا عن إعجابهم به، أمثال المؤلف الأمريكي ستيفن كينج، والمطرب الأمريكي روميو سانتوس.

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وتدور أحداث المسلسل الذي يمثل فيه كل من أورسيلا كوربيرو وألفارو مورتي وإيتزيار إيتونيو، حول رجل غامض يلقب بـ(البروفيسور) يقوم بالإعداد لأكبر عملية سرقة على الإطلاق بتجنيد 8 أشخاص يدعون بأسماء حركية لمدن عالمية، ولهم سوابق إجرامية.

وتقوم الفكرة على اقتحام دار سك العملة الإسبانية وطباعة 2.4 مليار يورو، مع البقاء هناك 11 يوما والتعامل مع 67 رهينة ونخبة من قوات الشرطة الإسبانية.

ولا يزال الغموض يحيط بموقف نيمار من العودة لفريقه السابق برشلونة، في ظل مفاوضات مكثفة بين إدارتي البارسا وسان جيرمان، حيث يأمل المهاجم البرازيلي في الهروب من جحيم النادي الباريسي الذي لم يحقق له أحلام المجد الأوروبي، وتكرر فشل الفريق في دوري أبطال أوروبا رغم إنفاق مئات الملايين، الأمر الذي دفعه للضغط من أجل العودة إلى برشلونة.