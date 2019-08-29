الفيفا يتغزل في سرعة صلاح ويتساءل عن ترشحه لجائزة الأفضل

صلاح في حفل الفيفا العام الماضي

نال المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي إشادة واسعة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب تألقه ضد أرسنال الإنجليزي.

وقال الحساب الرسمي للفيفا عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي في نسخته العربية: "الاستلام والانطلاق بسرعة التقنية والمهارة ثم لمسة الهداف، أمور يقوم بها محمد صلاح بكل سهولة".

وجاء ذلك مع نشر فيديو للهدف الثالث للريدز ضد الجانرز في فوز 3-1 بالجولة 3 للدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" والذي سجله صلاح بمهارة فردية مذهلة بعد انطلاقة رائعة.

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وأضافت تغريدة الفيفا: "النجم المصري أحد مرشحي جائزة الأفضل في العالم، فهل يتوج بها الشهر المقبل؟".

ويتواجد صلاح ضمن قائمة تضم 10 لاعبين سيتم اختيار الأفضل منهم لجائزة أفضل لاعبي العالم في 23 سبتمبر المقبل، حيث يتواجد إلى جانب النجم المصري، فرينكي دي يونج وليونيل ميسي من برشلونة وفرجيل فان دايك وساديو ماني من ليفربول وإيدين هازارد من ريال مدريد وكيليان مبابي من باريس سان جيرمان وهاري كين من توتنهام هوتسبير وكريستيانو رونالدو وماتياس دي ليخت من يوفنتوس.

وبدأ الدولي المصري الموسم الجديد للبريميرليج بشكل مبهر بتسجيل 3 أهداف في أول 3 مباريات، أملاً في أن يحتفظ بجائزة هداف الدوري للموسم الثالث توالياً.

ونجح صلاح في 2019 في التتويج بدوري أبطال أوروبا مع الريدز، والفوز بجائزة هداف البريميرليج والمركز الثاني في الدوري مع ليفربول، بالإضافة لإحراز لقب كأس السوبر الأوروبي.

يذكر أن صلاح قد حل ثالثاً في قائمة الأفضل في العالم العام الماضي خلف الكرواتي لوكا مودريتش لاعب فريق ريال مدريد الإسباني والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.