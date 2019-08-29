شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مشروع آمنة نصير لتجريم الزواج العرفى.. تعرف على العقوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 5 معلومات هامة يستعرضها ”الخليج 365” عن مشروع القانون الذى تنوى النائبة آمنة نصير إعادة طرحه فى دور الانعقاد الرابع، بتجريم الزواج العرفى. ويستعرضها ”الخليج 365” بحسب تصريحاتها : 1. مشروع القانون يجرم الزواج العرفى الخارج عن نطاق الاستقرار. Advertisements 2. مشروع القانون يعيد الأمن للأسرة المصرية ويعيد استقرار البيت المصرى. 3. مشروع القانون سيوقع المسئولية الأولى على الشاب المتزوج عرفياً، مع إشراك الفتاة. 4. مشروع القانون سعاقب الشاب المتزوج عرفياً بسجنه عام على الأقل. 5. مبرر تحميل الشاب المسئولية الأولى، كونه المغرى الأول للبنت، بزعم أنه شرعى.

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