شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس خارجية النواب لسفير كندا: فرص واعدة للاستثمارات الكندية بالسوق المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى كريم عبد الكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بالسفير الكندى بالقاهرة جيس ديتون، بحضور نائب السفير الكندى والنائب طارق الخولى أمين سر اللجنة .

وذكر بيان اللجنة، أن كريم درويش أكد خلال اللقاء بالقاهرة، على عمق العلاقات المصرية الكندية فى كافة المجالات وما تمثله تلك العلاقات من مستويات متعاظمة ومتنامية ونوعية فى الفترة الأخيرة فى المجالات الاقتصادية والتعليمية والثقافية فى ضوء توجهات السياسة الخارجية المصرية لترسيخ وتعظيم مجالات التعاون مع القوى الدولية التى تجمعها بمصر أواصر راسخة .

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وأشار أكد كريم درويش للسفير الكندى إلى أن السوق المصرية تمثل فرص استثمارية واعدة، لافتا إلى المشروعات الكبرى الجاذبة للاستثمارات وفى مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وما تمثله من إمكانات اقتصادية واستثمارية هائلة لجذب الاستثمارات، وما تمثله الاستثمارات الكندية من أهمية فى هذا الشأن.

وقد أوضح رئيس خارجية النواب للسفير الكندى، الجهود المصرية لتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل خاصة للنساء والشباب والتطلع لتعزيز التعاون الدولى فى هذا الشأن .

وقد لفت كريم درويش للخبرات والجهود المصرية لمواجهة التطرف والإرهاب، مؤكداً على ما تم من تواصل مع العديد من الشركاء لتوضيح التداعيات والأخطار المترتبة على إفساح المجال لبعض الأفراد والتنظيمات ذوى الأفكار المتطرفة .