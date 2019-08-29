بعد قرار شطبهما.. كيف تعمل صيدليات العزبي ورشدي في المحافظات - تقرير

محمد اسماعيل - القاهرة - محافظات – الخليج 365:

موجة من ردود الفعل المتباينة أثارها القرار الصادر عن الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة أصدرت قرار بشطب الدكتور حاتم رشدي، والدكتور أحمد العزبي من سجلات الصيادلة بالوزارة.

الخليج 365 رصد الوضع على أرض الواقع في المحافظات، وكيف استقبل الجمهور القرار، وتأثره على عمل الصيدليات التابعة للسلسلتين فيها.

انتظام العمل في الإسكندرية.. والصحة: لم يصلنا إخطار رسمي

واصلت مجموعة صيدليات العزبي ورشدي في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، عملها بشكل منتظم على مستوى فروعها بأنحاء المحافظة، بعد ساعات من قرار شطب مالكي سلسلتي الصيدليات من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة الذي أعلنته الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص.

ورصدت عدسة الخليج 365 في جولة بعدد من الصيدليات التي تحمل شعار مجموعتي العزبي ورشدي داخل محافظة الإسكندرية انتظام العمل بصورة طبيعية، وتقديم الخدمات لعملائهم دون أي تنويه عما جرى تداوله على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام خلال الساعات القليلة الماضية.

وعلم الخليج 365 من أحد العاملين بفروع صيدليات "العزبي" – رفض الكشف عن هويته - أنه لم يتم إخطارهم بوقف العمل أو اتخاذ أي إجراءات بشأن مدى قانونية استمرار تقديم الخدمات الصيدلية، وهو الأمر نفسه الذي أكده بعض العاملين في صيدليات تحمل شعار "رشدي".

من ناحيته قال الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن المديرية لم تتخذ أي إجراءات بشأن القرارات المعلنة بشأن مالكي سلسلتي الصيدليات الشهيرتين، وذلك لعدم ورود أي إخطارات رسمية من الوزارة إلى أجهزة المديرية باتخاذ أي إجراء.

وأضاف في تصريح خاص لـ الخليج 365 " يجب أن نتسلم مستندات رسمية من الجهات المختصة قبل البدء في اتخاذ أي إجراء، ولا يمكن الاعتماد على ما جرى إعلانه فقط"، متابعا" إذا حصل شخص ما على حكم قضائي يمنحه حق معين، لا يمكن للجهة التنفيذية تفعيل الحكم إلا بعد استلام الأوراق الرسمية الخاصة به"

وأوضح أنه لا يمكنه الحديث عن آليات تنفيذ القرار إلا بعد الاطلاع على حيثياته خاصة، قائلا "لا أستطيع أن أتحدث عن أي رؤية لتنفيذ القرار دون أن أعرف فكرته وتفاصيله والحيثيات الخاصة بهذا الشأن."

وكان علق الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء، وصاحب سلسلة صيدليات العزبي، على القرار قائلا "إن الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة ليست جهة مسئولة عن التعامل مع الصيادلة أو شطبهم من سجلات الصيادلة، والقرار في حكم المنعدم."

وأضاف العزبي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "MBC مصر"، مساء أمس الاثنين، أن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بالوزارة هي المنوط بها اتخاذ مثل هذه القرارات، قائلًا: "لم يصدر حكم نهائي بشطبي من سجلات النقابة، والعمل مستمر بصيدلياتنا كافة، ولن نغلق فروعنا اليوم أو غدًا، هناك فصيل في النقابة يهدف إلى تأجيج الموقف لأغراض شخصية وانتخابية"، والقضية تعود إلى فترة حكم الإخوان؛ بسبب تأييده منافسَ مرشح الإخوان في انتخابات النقابة.

وبدورها صرحت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن القرار الصادر من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة بشطب الدكتور حاتم رشدي، والدكتور أحمد العزبي من سجلات الصيادلة بالوزارة لا يعني إغلاق الصيدليات التي تحمل اسم العزبي ورشدي في مصر، وذلك ردا على الأسئلة المتكررة من المواطنين بحقيقة الإغلاق في ظل الاعتماد الكبير على هذه الصيدليات في مصر.

وأوضحت النائبة في تصريحات لها، أنه لن يتم إغلاق الصيدليات التي تحمل اسم العزبي ورشدي، ولكن كل ما سيحدث هو تغيير الاسم، في الصيدليات.

وأشارت إلى أنه وفق التحقيقات ومنطوق الحكم، فإنه قد ثبت من الأوراق أن 14 صيدلانيًا مصرحا لهم بمزاولة المهنة قد باعوا اسمهم التجاري للدكتور أحمد العزبي، وأنه استعار أسماءهم ليتمكن من فتح وإدارة أكثر من صيدلية بالمخالفة للقانون، ما سيرتب عودة الأمر إلى ما كان عليه وتغيير الاسم إلى الاسم الأصلي.

أول محضر مخالفة لصيدلية "العزبي" بالشرقية

قالت الدكتورة فاطمة حبيب، مديرة إدارة التفتيش الصيدلي بالشرقية، إنه تم تحرير محضر مخالفة لصيدلية "العزبي" الموجودة بطريق "مصر – الإسماعيلية" الصحراوي، بمدينة العاشر من رمضان.

وأضافت فاطمة، في تصريحات لـ"الخليج 365" اليوم الثلاثاء، أن المحضر يتعلق بمخالفة "لافتة" بعدما تبين أن من يدير الصيدلية ليس هو نفسه الشخص المدون اسمه على لافتة الصيدلية.

وأوضحت، أن هناك حملات مستمرة، آخرها بدأت فور انتهاء إجازة عيد الضحى، واستهدفت سلاسل الصيدليات الموجودة بالمحافظة، وذلك بتعليمات مركزية، موضحةً أن القانون ينص على ألا يمتلك أي صيدلي أكثر من صيدليتين، وألا يتواجد بالصيدلية إلا شخص مسموح له بمزاولة المهنة، ومر على تخرجه عام على الأقل.

وعن قرار الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بشطب الدكتور حاتم رشدي، صاحب سلسلة صيدليات "رشدي"، والدكتور أحمد العزبي، صاحب سلسلة صيدليات "العزبي"، أكدت مديرة التفتيش الصيدلي بالشرقية، على أن المحافظة لا توجد بها سوى صيدلية واحدة من السلسلتين، وهي الموجودة بالعاشر من رمضان، والتي تم تحرير محضر مخالفة لها.

كانت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، قالت إن القرار الصادر من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة بشطب الدكتور حاتم رشدي، والدكتور أحمد العزبي من سجلات الصيادلة بالوزارة لا يعني إغلاق الصيدليات التي تحمل اسم العزبي ورشدي في مصر، وذلك ردا على الأسئلة المتكررة من المواطنين بحقيقة الإغلاق في ظل الاعتماد الكبير على هذه الصيدليات في مصر.

وأوضحت النائبة في تصريحات لها، أنه لن يتم إغلاق الصيدليات التي تحمل اسم العزبي ورشدي، ولكن كل ما سيحدث هو تغيير الاسم، في الصيدليات.

وأشارت إلى أنه وفق التحقيقات ومنطوق الحكم، فإنه قد ثبت من الأوراق أن 14 صيدلانيًا مصرحا لهم بمزاولة المهنة قد باعوا اسمهم التجاري للدكتور أحمد العزبي، وأنه استعار أسماءهم ليتمكن من فتح وإدارة أكثر من صيدلية بالمخالفة للقانون، ما سيرتب عودة الأمر إلى ما كان عليه وتغيير الاسم إلى الاسم الأصلي.

دخلت السويس عام 2016 على يد النقيب السابق

تعمل صيدليات سلسلة العزبي في السويس، بشكل طبيعي في بيع العقاقير والمستلزمات الدوائية والمنتجات الصيدلانية الأخرى، دون أن تتأثر بقرار شطب اسم الدكتور أحمد العزبي من سجلات الصيادلة.

وكانت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة أصدرت قرار بشطب الدكتور حاتم رشدي، والدكتور أحمد العزبي من سجلات الصيادلة بالوزارة.

وتخضع ثلاث صيدليات في السويس، لإدارة سلسلة العزبي، الفرع الأول باخر شارع الجلاء في سور نادي التجارة، والفرع الثاني صيدلية الإسعاف بميدان الأربعين، إلا ان الفرعين لا يحملا اسم العزبي، وفي الواجهة لافتة باسم صيدليين أصحاب الترخيص، وذلك بعد رفع اسم العزبي من على الأولى في أغسطس العام الماضي بينما بقي رقم الخط الساخن

أما الصيدلية الثانية، فبعد وضع الاسم، أثناء تجديد الصيدلية جرى إزالته، حل مكانها لافتة جديدة تحمل اسم صاحبة الترخيص دون أية إشارة لاسم السلسلة، بينما يرتدي العاملين في الصيدليتين، " بالطو " مدون عليه اسم العزبي.

أما الفرع الثالث والكائن بإحدي المنتجعات السياحية بالعين السخنة، فما يزال يحمل اسم السلسلة، ولم تصل يد الشئون الصحية في السويس للافتة.

وتتبع صيدلية واحدة في السويس سلسلة رشدي، وهي صيدلية الدكتور علاء عبد الهادي، وتحمل اللافتة التي تتصدر الصيدلية بشارع الجيش اسم صاحبها، بينما اسم رشدي على كارت التعريف بالصيدلي، والمساعدين وشنط الأدوية والفواتير التي يحصل عليها المشتري.

وقال الدكتور محمد يوسف مدير الصحة في السويس، إنه لم يتلقى أي إخطار رسمي أو إفادة باتخاذ إجراء معين مع الصيدليات التابعة للسلاسل في السويس.

وأضاف أنه فور وصول خطاب رسمي من الوزارة، سوف ينفذ قرار الإدارة المركزية للعلاج الحر، حرصًا على مصلحة المواطنين.

وفي السياق ذكر مصدر مسؤول بإدارة التفتيش الصيدلي، إن الصيدليات الواقعة داخل المدينة لا تحمل أيا منها اسم سلسلة العزبي أو رشدي، وذلك بعد رفع أسماء السلاسل قبل عام في حملة تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة.

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محافظة السويس، تعتبر حديثه عهد بسلاسل الصيدليات، ربما كانت أخر المحافظات التي وصلت إليها السلاسل، وذلك بسبب طبيعة المحافظة ذات تقسيم المدينة الواحدة والتي ترتكز في حيي الأربعين والسويس.

ويقول الدكتور محمود نور الدين، رئيس لجنة الخدمات بنقابة الصيادلة في السويس، إن السلاسل أثرت بالسلب على الصيدليات في السويس، بصورة تتجاوز تأثير السلاسل في أي محافظة أخرى بسبب صغر مساحة المدينة.

وأضاف أن السلاسل تمثل تحايل على القانون، فطبقا للقانون رقم 27 لسنة 1955 بتعديلاته، يحق للصيدلي إدارة صيدلتين، ويضع اسمه على إحداهما، بينما يضع الدكتور أحمد العزبي اسمه على 300 فرع يديرها.

وأشار الدكتور، "نور الدين" في تصريحات لموقع "الخليج 365" إلى أن السلاسل تسدد الضرائب المستحقة عليها، باعتبار كل صيدلية قائمة، وهو تحايل أخر على القانون إذ أنه وفقا للقانون فالواجب احتساب الضرائب على ما تحققه جميع الأفرع من مبيعات، مما يعني دخول صاحب السلسلة في شريحة ضرائب أعلى، ويسدد مستحقات أكبر للدولة.

وأوضح أن التأثير المباشر على الصيادلة في باقي صيدليات السويس، يقع في أمرين الأول هو خدمة التوصيل للمنازل والخط الساخن، فقانون ولائحة انشاء الصيدليات يحدد مسافة 100 متر بين كل صيدلية وأخرى وذلك لتغطي كل صيدلية المحيط السكني الذي تقع في نطاقه.

ويقول رئيس لجنة الخدمات بالنقابة، إن مع صغر حجم المدينة التي تضم أحياء مترابطة وسهولة الانتقال بينها، بات المريض المقيم بمدينة السلام، التي تمثل آخر تجمع سكني يراه مغادرين للمحافظة، يطلب الدواء من صيدلية العزبي فيحصل عليه بعد نصف ساعة بواسطة عامل "الدليفري"، بينما لا يستغرق دقائق إذا كان المريض في ضواحي المدينة.

استطرد أنه إذا كانت السلاسل تحاسب على ضرائب كل صيدلية على حدة، فإنها على عكس ذلك تتعامل مع شركات الأدوية والموزعين عند التعاقد على التوريد فيكون لها نسبة أكبر في الخصم من سعر الدواء المدون عليه.

وذكر "نور الدين" أن نسبة الخصم تصل الى 35% للدواء المحلي، و20% في الدواء المستورد، بخصم يزيد عن 10% عن الصيدليات العادية، فيعرض الدواء والمستلزمات الطبية وأدوات التجميل بسعر أقل، من غيره مما يمثل مضاربة بسعر الدواء ويزاحم باقي الصيدليات التي تقدم نفس الدواء بالتسعيرة المدونة عليه.

"بدأت في السويس قبل 3 أعوام على يد النقيب السابق" يتحدث الدكتور محمود نور الدين، عن بداية عهد السلاسل في السويس، بعد ان اتجهت انظار السلاسل للمدينة الساحلية والتي يعمل نصف سكانها في عشرات الشركات العاملة في مجال البترول والشحن الدولي وأنشطة 4 مواني تجارية، فضلا تطبيق منظومة التأمين الصحي.

ويضيف: "للأسف أول من اتخذ تلك الخطوة وهو الدكتور أحمد حمدي نقيب الصيادلة السابق" ويوضح أنه أجر صيدليته بميدان الترعة لسلسلة صيدلية مصر، التابعة لشركة دوائي ومن بعده بدأت سلاسل الصيدليات في مفاوضة أصحاب الأماكن المميزة بالسويس لإدارتها.

نقيب أسوان: لا توجد سلاسل للعزبي أو رشدي بالمحافظة

قال الدكتور محمد الفاتح نقيب الصيادلة بأسوان إنه لا توجد سلاسل أو فروع لصيدليات العزبي أو رشدي بمحافظة أسوان، باستثناء صيدلية واحدة بشارع كورنيش النيل بمدينة أسوان تحمل اسم العزبي في اللافتة فقط بينما التراخيص وجميع الأوراق باسم صاحب الصيدلية.

ومن جانبه قال الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان إنه حتى الأن لم يصلنا أي قرار بشأن صيدليات العزبي أو رشدي وبالنسبة للصيدلية التي تحمل اسم العزبي بمدينة أسوان فيوجد على نفس اللافتة اسم صاحب الصيدلية الدكتور "م.ض" حسب نص القانون.

وأضاف أنه فور ورود القرار الخاص بصيدليات رشدي والعزبي سيقوم مفتشو قسم التراخيص بمراجعة أوراق الصيدلية الوحيدة بأسوان والتأكد من تطبيق القانون عليها

الصورة طبيعية في المنوفية.. والصحة: القرار لا يؤثر على الصيدليات

قال الدكتور محمود قصد من إدارة الإعلام بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية أنه طبقا للقانون فالصيدلي له الحق في امتلاك صيدليتين فقط ولا يحق له امتلاك الثالثة وأن الدكتور أحمد العزبي لن يتأثر بقرار الشطب من النقابة لان الصيدليات الموجودة في محافظة المنوفية هي من إدارة شركة العزبي ولكنها مملوكة لصيادلة آخرين.

وأضاف "قصد" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 " أن قرار شطب العزبي من سجلات النقابة حدث من فترة طويلة وأن الصيدليات المملوكة للشركة لن تتأثر بقرار الشطب لأن قرار الشطب يؤثر على الشخص فقط والصيدلي له أن يمتلك أن صيدليتين ويوفر مدير صيدلي للأخري ولا توجد صيدلية على مستوى الجمهورية مسجلة باسم العزبي ولكنها مسجلة بأسماء صيادلة آخرين ولشركة العزبي الحق في إداراتها، مشيرًا إلى أن الصيدليات التابعة للعزبي تدار من خلال شركة وليست فرد فهو يؤجر من صيدلي وليست صيدليته الخاصة.

الأمور عادية في القليوبية

شهد فرع صيدلية "العزبي" بمدينة بنها التابعة لمحافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، سير العمل بصورة طبيعية، ولم تشهد فرع الصيدلية أي قرارات غلق.

من جانبه أكد الدكتور مجدي ثابت نقيب الصيادلة بمحافظة القليوبية، في تصريحات صحفية اليوم، أنه جرى إرسال إنذار لمدير الفرع المسئول عن تلك السلسلة للتحقيق معه من قبل النقابة بشأن خرقه لقانون مهنة مزاولة الصيدلة وسيتم اتخاذ الإجراء اللازم فور الانتهاء من التحقيق.

صيدلة الفيوم: لم يبلغنا أحد بالقرار والعمل مستمر بصورة طبيعية

الدكتورة مرفت فؤاد مدير إدارة الصيدلة بمديرية الصحة بالفيوم، قالت "حتى الآن لم يصلنا قرار رسمي من وزارة الصحة حتى نطبقه على الصيدليات التي صدر ضدها حكم المحكمة بالإغلاق وإلغاء النشاط.

صيدلة واحدة تحمل اسم "العزبي" في سوهاج

قال مصدر مسئول بمديرية الصحة بسوهاج، إنه لا يوجد في كافة مراكز ومدن محافظة سوهاج سوى صيدلية واحدة تحمل اسم "العزبي" كائنة بشارع الجمهورية، مضيفاً في تصريحات خاصة ل"الخليج 365"، اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد صيدليات بالمحافظة تحمل اسم "رشدي".

وأوضح المصدر أنه لا توجد تعليمات سواء لمديرية الصحة أو إدارة الصيدلة بها بشأن هذه الصيدلة، مشيراً إلى أن صيدلة العزبي الموجودة بالمحافظة مالكها هو الدكتور مراد عجايبي، وأن مجموعة صيدليات العزبي تستأجرها منه وتديرها لحسابها.

وتابع المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أنه من المقرر أن تكون الصيدلة باسم مالكها وحسابها الضريبي وملفها الضريب أيضاً باسم مالكها، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يكون هناك تحرك وتدخل من الجهة الإدارية "إدارة الصيدلة بمديرية الصحة" وإزالة لافتة "العزبي" من أعلى واجهة الصيدلية، لافتاً إلى أن العقوبة التي تم الإعلان عنها تخص الشخص نفسه ولا تخص المؤسسة "الصيدلية".

"ليست باسمه".. مدير التفتيش الصيدلي توضح موقف فرع العزبي بدمنهور

قالت الدكتورة نسرين نادر مدير التفتيش الصيدلي بالبحيرة إن فرع صيدلية العزبي بدمنهور مرخص باسم طبيب آخر، وليس باسم العزبي.

وأوضحت "نادر"، في تصريحات خاصة لمصراوي أن القانون لا يتيح لكل صيدلي سوى ترخيص صيدليتين فقط باسمه، ولذلك يلجأ أصحاب العلامات التجارية الشهيرة إلى التحايل على ذلك بترخيص الفروع بأسماء صيادلة أخرين.

وأكدت مدير التفتيش أن فرع صيدلية العزبي بدمنهور، شأنه شأن أي صيدلية أخرى، يخضع لحملات التفتيش الدورية، كان آخرها منذ عدة أسابيع، وفي حالة اكتشاف مخالفات يطبق القانون دون تهاون.

ولم يتأثر فرع الصيدلية بدمنهور بالقرار الصادر، ويسير العمل به بشكل منتظم بعد فتحه أمام الجمهور في موعده المعتاد.

قنا خالية من أي صيدليات للعزبي ورشدي

صرح مصدر مسئول بإدارة التفتيش الصيدلي بقنا، أن نقابة الصيادلة بفرع قنا تلقت إخطارا رسميا من إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، بشطب صيدليات العزبي ورشدي من سجلات الصيادلة، ووقف أنشطة الصيدليات التابعة لهم بالمحافظة، إذا وجدت صيدليات باسم ملاك تلك الصيدليات أو الصيادلة الواردة أسمائهم بالحكم القضائي.

وأضاف الدكتور أحمد النقيب - نقيب الصيادلة بقنا أن محافظة قنا ومراكزها التسعة لا توجد بها أي أفرع لصيدليات مجموعتي العزبي ورشدي، بناء علي السجلات الرسمية لصيدليات محافظة قنا.

الجدير بالذكر أن إدارة العلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة أرسلت خطابًا إلى نقابة صيادلة القاهرة؛ لإخطارها بشطب الدكتور أحمد العزبي نهائيًّا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، وإيقاف باقي الصيادلة الواردة أسماؤهم بصدر الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5213 لسنة 134 ق لمدة عام، وتم التأشير بذلك في سجلات الصيادلة، وشطب الدكتور حاتم رشدي كذلك.

وكانت محكمة استئناف القاهرة قضت في مارس الماضي، بتأييد قرار هيئة تأديب نقابة الصيادلة، بإسقاط عضوية أحمد العزبي وحاتم رشدي صاحبَي سلاسل صيدليات شهيرة، وتخفيف عقوبة إسقاط العضوية بحق 25 صيدلانيًّا آخرين، إلى وقفهم عن مزاولة المهنة لمدة سنة.