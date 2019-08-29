الجيش اللبناني يطلق النار مجددا على طائرتي استطلاع إسرائيليتين

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (أ ش أ)

أعلن الجيش اللبناني إطلاق النيران تجاه طائرتي استطلاع إسرائيليتين بدون طيار، لقيامهما بمعاودة التحليق فوق إحدى الوحدات العسكرية في الجنوب اللبناني، على الرغم من إطلاق النيران تجاه طائرة مماثلة في وقت سابق من مساء اليوم.

وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني - في بيان لها مساء اليوم - أن الطائرتين الإسرائيليتين قامتا عند الساعة 8:50 مساء، باختراق الأجواء اللبنانية والتحليق فوق أحد مراكز القوات المسلحة في منطقة العديسة (بمحافظة النبطية جنوبي البلاد) وأن قوات الجيش تصدت لهما "بنيران الأسلحة المناسبة".

وكان الجيش قد أعلن في وقت سابق من اليوم، عن التصدي لطائرة استطلاع إسرائيلية بدون طيار عند الساعة 7:35 مساء، لتحليقها فوق مركز عسكري بمنطقة العديسة، وإطلاق النيران تجاهها على نحو اضطرها للعودة من حيث أتت.

وكثفت إسرائيل في الآونة الأخيرة من وتيرة تحليق طائرات الاستطلاع بدون طيار في الأجواء اللبنانية، في ظل التوتر الشديد الذي أعقب سقوط طائرتين إسرائيليتين بدون طيار فجر الأحد الماضي في ضاحية بيروت الجنوبية، والتي تمثل معقل حزب الله ومنطقة نفوذه الأساسية. وزعم حزب الله أن الطائرتين كانتا تحملان مواد متفجرة بقصد تنفيذ عملية استهداف ضد الحزب.