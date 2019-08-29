روحاني يطالب خامنئي بعدم التدخل في شؤون حكومته

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم الأربعاء، السلطات العليا في البلاد بعدم التدخل في شؤون حكومته، في إشارة إلى المرشد علي خامنئي الذي يعد أعلى سلطة في إيران، بحسب دستور البلاد، والذي يرفض التفاوض مع الإدارة الأمريكية.
وقال روحاني، دون أن يذكر خامنئي، في كلمة له لتكريم عدد من المديرين والموظفين في الحكومات المحلية بمناسبة أسبوع الحكومة: ”أطالب السلطات العليا في البلاد بعدم التدخل في شؤون الحكومة كي لا تعيق عملها“.
واعتبر روحاني، أن أكبر ضربة للنظام الإيراني، هو ”التدخل الخاطئ والرقابة“، لافتًا إلى أن ”زيادة التدخل يضر بعمل المديرين والمسؤولين في البلاد“.
وأضاف الرئيس الإيراني: ”نحن لسنا رؤوساء، نحن خدم للشعب.. يجب أن تتمتع الحكومة بالسلطة للقيام بواجبها، وإذا لم تكن الحكومة قوية فلن يعيش الناس حياة سعيدة“.
وقال في الأسبوع الجاري: إنه لا مانع لديه من الجلوس والتفاوض مع أي شخص، إذا كام ذلك يسهم في رفع معاناة الشعب الإيراني وزيادة رفاهيته، وهو تلميح منه في استعداده للتفاوض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
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