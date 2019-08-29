روحاني يطالب خامنئي بعدم التدخل في شؤون حكومته

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم الأربعاء، السلطات العليا في البلاد بعدم التدخل في شؤون حكومته، في إشارة إلى المرشد علي خامنئي الذي يعد أعلى سلطة في إيران، بحسب دستور البلاد، والذي يرفض التفاوض مع الإدارة الأمريكية.

وقال روحاني، دون أن يذكر خامنئي، في كلمة له لتكريم عدد من المديرين والموظفين في الحكومات المحلية بمناسبة أسبوع الحكومة: ”أطالب السلطات العليا في البلاد بعدم التدخل في شؤون الحكومة كي لا تعيق عملها“.

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