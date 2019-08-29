وكالات - أعلنت سفينة "ماري يونيو" المستأجرة من التجمع اليساري الايطالي "ميديتيرانيا" انقاذ صباح اليوم، الأربعاء 28 أوت 2019، حوالي 100 مهاجر في حين تمت إغاثة مائة آخرين الاثنين من قبل منظمة ألمانية غير حكومية.
وبين الاشخاص الذين تمت اغاثتهم 26 إمرأة وما لا يقل عن 28 قاصرا بينهم 22 طفلا دون العاشرة كما كتب التجمع على تويتر مؤكدا انه "في انتظار تعليمات من مركز التنسيق البحري الايطالي".
وقالت المنظمة إنها رصدت بواسطة رادار الزورق المطاطي المكتظ بالمهاجرين.
وتم حجز سفينة ماري يونيو في شهر ماي بموجب قانون معاد للهجرة لوزير الداخلية المنتهية ولايته ماتيو سالفيني زعيم الرابطة (يمين متطرف) ورفع الاجراء في أوت .
ومنع سالفيني أمس الثلاثاء سفينة "إليونور" التابعة لمنظمة "ميشن لايف لاين" الألمانية غير الحكومية وعلى متنها عشرات المهاجرين من دخول المياه الإقليمية الإيطالية، في مواجهة جديدة بين السلطات الإيطالية والمنظمات .
كانت هذه تفاصيل خبر سفينة "ماري يونيو" : إنقاذ أكثر من 200 مهاجرٍ غير نظامي في البحر المتوسط منذ الإثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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