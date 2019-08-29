فيضانات تودي بحياة 7 أشخاص في المغرب

أودت فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة ضواحي مدينة تارودانت جنوب المغرب بحياة سبع ضحايا، بحسب ما أفاد مصدر من السلطات المحلية وكالة فرانس برس. وكالة فرانس برس. وأوضح المصدر أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة مساء الأربعاء أدت إلى حدوث فيضانات في قرية تيزرت في ضواحي تارودانت أودت بحياة الضحايا السبع، مشيرا إلى أن الجهود جارية "للبحث عن مفقودين محتملين" من طرف عناصر الوقاية المدنية وسكان المنطقة. حدوث فيضانات في قرية تيزرت في ضواحي تارودانت أودت بحياة الضحايا السبع، مشيرا إلى أن الجهود جارية "للبحث عن مفقودين محتملين" من طرف عناصر الوقاية المدنية وسكان المنطقة.

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