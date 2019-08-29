استنفار في غزة بعد مقتل 3 من الشرطة بتفجيرين انتحاريين

علاء مشهراوي (غزة) يشهد قطاع غزة «حالة استنفار» امس بعد تفجيرين انتحاريين أوديا بحياة ثلاثة عناصر في الشرطة التابعة لحركة حماس. ووصفت وزارة الداخلية والأمن الوطني التفجيرات التي تأتي لتزيد من حدة التوتر في القطاع، بالإجرامية. وأكدت الوزارة أن «الأجهزة الأمنية تمكنت من وضع أصابعها على الخيوط الأولى لتفاصيل الجريمة النكراء ومنفذيها وما زالت تتابع التحقيق لكشف ملابساتها».

وكان الناطق باسم وزارة الداخلية أياد البزم أعلن ليلا أنه «تمّ إعلان حالة الاستنفار لدى كافة الأجهزة الأمنية والشرطية لمتابعة التطورات الأمنية». وتحدثت سلطات غزة ليلا عن «انفجارين»، لكنها وصفتهما الأربعاء بالتفجيرين، وأعلنت ارتفاع حصيلة القتلى من اثنين إلى ثلاثة شرطيين.

واستهدف التفجيران «حاجزين للشرطة». ووقع التفجير الأول في غرب مدينة غزة في حين وقع الثاني في منطقة الشيخ عجلين في جنوب غرب مدينة غزة.

وشيع جثمانا الشرطيين سلامة النديم وعلاء الغرابلي في جنازة عسكرية انطلقت من المسجد العمري الكبير وسط مدينة غزة وشارك فيها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وآلاف الفلسطينيين.

ووقع الانفجار الأول في حي تل الهوا في غرب مدينة غزة، وتسبب بمقتل شرطيين وإصابة شخص بجروح. وبعد حوالى ساعتين، وقع الانفجار الثاني في منطقة الشيخ عجلين في جنوب غرب مدينة غزة وأسفر عن مقتل الشرطي الثالث وإصابة شخصين. واتهم مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، عملاء لإسرائيل بالوقوف وراء تفجيرين استهدفا عناصر أمن للحركة في غزة ما أدى إلى مقتل ثلاثة منهم وجرح آخرين.

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