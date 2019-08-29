بولتون: استعدادنا للتفاوض لا يعني تغيير موقفنا من طهران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون، إن إعلان الرئيس دونالد ترمب عن استعداده للتفاوض مع إيران لا يعني تغيير موقف الإدارة الأمريكية تجاه طهران.

وقال في تصريح لـ«إذاعة أوروبا الحرة» مساء أمس الأول، «إن التفاوض مع الإيرانيين لا يعني أن الرئيس ترمب غير موقفه ولا يعني أن إيران ستحصل على فوائد اقتصادية ملموسة فقط مقابل كفها عن القيام بأمور ما كان يجب أن تقوم بها أصلا».

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وأضاف بولتون: «وإذا كانت هناك صفقة شاملة، سيتم رفع العقوبات بالطبع. وعندما يكون النظام في إيران مستعدا للتفاوض حول ذلك، سيكون هناك اجتماع».

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على هامش قمة مجموعة «السبع الكبار» في فرنسا استعداده لعقد لقاء مع نظيره الإيراني حسن روحاني، مشيرا إلى أن عقد مثل هذا الاجتماع في غضون أسابيع أمر واقعي.

من جهته أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قبل أيام، أن العمل يجري على تنظيم لقاء بين ترمب وروحاني، وأعرب عن أمله بأن يعقد هذا اللقاء في نهاية المطاف.