140 مشروعا إرهابيا تمولها قطر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يكشف فيلم وثائقي فرنسي بلجيكي مشترك، سيتم بثه قريبا، تفاصيل جديدة تتعلق بملف تمويل قطر للجماعات الإرهابية وقوى التطرف في دول أوروبية.

واعتمد الفيلم الوثائقي على آلاف الوثائق السرية، التي تثبت تمويل قطر لمؤسسات ومخططات لصالح تنظيم الإخوان المصنف على قائمة في دول أوروبية عدة.

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وقالت سكاي نيوز الإخبارية: «بينما لا تنفك دولة قطر عن الترويج لنفسها تحت مسميات إنسانية وبرامج خيرية، فإن الفيلم الوثائقي الذي ستبثه قناة «آر تي بي إف» البلجيكية يكشف مراوغة الدوحة وازدواجية أهدافها، التي لا تمت للشعارات الخيرية بصلة.

ويشكل التحقيق التلفزيوني الفرنسي البلجيكي المشترك إدانة جديدة تضاف إلى أخرى قديمة سلطت الأضواء على وجه التحديد على خفايا «مؤسسة قطر الخيرية»، وهو الاسم البراق الذي سخرته الدوحة لتمويه مساعيها المتطرفة في أوروبا.

ويكشف الوثائقي الذي سيعرض ضمن برنامج للصحفي فرانسوا مازور، كيف مولت قطر 140 مشروعا ومركزا ثقافيا في أوروبا، ارتبطت جميعها بتنظيم الإخوان الإرهابي.

واستغرق الفيلم من الفريق الصحفي، عامين من البحث والتقصي، من أجل تتبع المسارات المالية والهياكل التمويلية للمؤسسات التي دعمتها قطر في عدد من الدول الأوروبية.