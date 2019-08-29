الكرملين: لا علاقة لنا بحادث برلين المميت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ برلين
عقب حادث إطلاق النار المميت الذي استهدف شخصا من جورجيا في العاصمة الألمانية برلين، ذكر الكرملين أن روسيا ليس لديها صلة بهذا الحادث.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية «إنترفاكس» عن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قوله أمس الأربعاء «هذا الحادث ليس له بالتأكيد علاقة بالدولة الروسية أو سلطاتها».
وأشار بيسكوف، المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى التوجه لوزارة الخارجية الروسية لمعرفة ما إذا كان المشتبه به يحمل الجنسية الروسية.
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