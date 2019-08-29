السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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قال زعيم الحزب الديمقراطي في إيطاليا نيكولا زينجاريتي إن الحكومة الجديدة مطالبة بأن تنهي «موسم الكراهية والاستياء والمكر والأنانية» الذي كانت تشرف عليه الإدارة المنتهية ولايتها.
وفي كلمة خلال اجتماع للحزب، قال زينجاريتي إن المحادثات الجارية مع حزب «حركة الخمس نجوم» لتشكيل ائتلاف جديد «كانت وستظل صعبة وليست نزهة في الحديقة».
لكنه يقول «إحدى النتائج واضحة بالفعل: الزعيم اليميني المتطرف ماتيو سالفيني، الذي كان بطل الرواية الرئيسي وربما الخطر بالنسبة لإيطاليا معزول ومهزوم».
كانت هذه تفاصيل خبر زينجاريتي يطالب بإنهاء موسم الكراهية في إيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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