أزمة في بريطانيا بسبب تعليق عمل البرلمان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تسبب قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتعليق عمل البرلمان من منتصف سبتمبر وحتى منتصف أكتوبر المقبل في أزمة كبيرة أمس.
ووصف رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو طلب رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق عمل البرلمان بأنه «انتهاك للدستور»، وقال إن «إغلاق البرلمان سيكون أيضا جريمة بحق العملية الديمقراطية وحقوق البرلمانيين كممثلين منتخبين للشعب»، ويعني تحرك أمس أنه لن يكون هناك على الأرجح وقت كاف أمام النواب لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق.
وأكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه طلب تعليقا موقتا لعمل البرلمان من منتصف سبتمبر وحتى منتصف أكتوبر، في إجراء من شأنه إعاقة جهود النواب الذين يطمحون إلى عرقلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.
وقال رئيس وزراء بريطانيا في خطاب للنواب «تواصلت مع جلالة الملكة لطلب إنهاء الدورة البرلمانية الحالية في الأسبوع الثاني من سبتمبر، قبل بدء الدورة الثانية للبرلمان بخطاب للملكة الاثنين الموافق الرابع عشر من أكتوبر».
وكان زعيم حزب العمال جيرمي كوربن دعا كبار النواب وقادة المعارضة لبحث الخطوات الممكن اتخاذها لإحباط خطة جونسون للخروج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر لذلك في الحادي والثلاثين من أكتوبر حتى إذا ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لتنظيم العلاقات المستقبلية مع التكتل.
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