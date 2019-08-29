تركيا تضع عراقيل لدخول الجزائريين أراضيها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وضعت السلطات التركية عددا من العراقيل أمام الجزائريين الراغبين في دخول أراضيها، وأجبرتهم على العودة للعمل بنظام التأشيرة التقليدية، في خطوة تحمل رسائل واضحة للجزائريين.

وأفاد بيان لـ«الخطوط الجوية التركية» أن قرار إلغاء التأشيرات الالكترونية، الذي سيكون ساريا ابتداء من 1 أكتوبر، من التأشيرة من فئة C1 الممنوحة للسياح أو رجال الأعمال الجزائريين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة.

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وكانت تأشيرة C1 تمنح لهذه الفئة من المواطنين الجزائريين عبر الانترنت بعد تقديم جواز السفر وصورة شمسية فقط.

في المقابل أكد البيان استمرار العمل بتأشيرات B1 المتاحة عبر الانترنت للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة ولا تزيد على 35 سنة، بشروط من بينها الحيازة على تأشيرة «شنغن» أو تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية أو الإقامة فيها.

ورجحت وسائل إعلام جزائرية أن يكون هذا الإجراء نتيجة لتزايد أعداد المهاجرين الموجودين في تركيا بصفة غير قانونية، حيث يتخذون من هذا البلد نقطة عبور لدخول بلدان أوروبا.