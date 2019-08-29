مقتل مدني وإصابة اثنين في سيناء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - العريش أعلن مصدر أمني مصري مقتل مدني وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة أمس، جراء إطلاق رصاص عشوائي مجهول المصدر على الطريق الدولي العريش القنطرة بمحافظة شمال سيناء. وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية إن إطلاق رصاص عشوائي مجهول المصدر بالقرب من كمين شرطة تفاحة بمنطقة بئر العبد ظهر أمس أدى إلى سقوط قتيل مدني وإصابة اثنين آخرين. وأشار إلى نقل المتوفى والمصابين إلى مستشفى بئر العبد القريبة من المكان، وجار التحقيق لمعرفه مصدر إطلاق الرصاص العشوائي.



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