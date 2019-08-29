260 طن تمور من السعودية لبرنامج الأغذية العالمي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس الرياض

سلم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية شحنة من التمور تزن 260 طنا لبرنامج الغذاء العالمي لتوزيعها على المحتاجين في جمهورية هندوراس، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة تيغوسيغالبا، بحضور ممثلي سفارة المملكة ومندوب عن وزارة المالية وعدد من المسؤولين.

وتسلم نائب مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي لدى هندوراس إيتان لاباندي الهدية، معبرا عن شكره للمملكة لهذه المساعدة التي ستوزع بحسب الاحتياج.

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وفي السياق سلم المركز أمس مشروع بناء وإصلاح مدرجات زراعية تقدر مساحتها بـ2,000 م2 في مديرية حالمين بمحافظة لحج، بالتعاون مع الشريك المحلي ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

ويوفر المشروع فرص عمل موقتة لـ80 فردا من العاطلين عن العمل، لتحسين الوضع المعيشي لأسرهم وإكسابهم مهنة تدر عليهم دخلا ماديا.

وكان مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، التقى في مقر المركز بالرياض أمس وكيل وزير الهجرة والمهجرين العراقي جاسم محمد العطية.

واستعرض البيز أعمال وإنجازات المركز الإغاثية والإنسانية التي قام بها والبرامج التي نفذها منذ إنشائه لمختلف دول وشعوب العالم المنكوبة وبالأخص العراق، وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تقديم المساعدات الغذائية والإيوائية للنازحين في المدن العراقية المتضررة ومستجدات المشاريع الإنسانية والإغاثية المنفذة في العراق.